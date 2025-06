Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (12): Avião com 242 pessoas a bordo cai logo depois decolar na Índia. Passageiro britânico é o único que escapou com vida. Aqui no Brasil, traficantes com drones colocam em risco segurança do maior aeroporto do país. Câmara vai votar urgência de projeto que derruba aumento do IOF. Em Minas, presidente Lula diz que não foi eleito para beneficiar os mais ricos. Médicos detalham recuperação impressionante de jogador do bragantino que escapou de morte cerebral. No futebol, Fortaleza e Santos fazem duelo decisivo em busca de reação no Campeonato Brasileiro.