Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/10/2024

Veja a edição completa do JR deste sábado (12) com os seguintes destaques: Temporal deixa quatro mortos em SP; mais de um milhão de casas estão sem energia elétrica. Queda de muro deixa três mortos durante tempestade em Bauru, no interior de São Paulo. Helicóptero dos Bombeiros cai e deixa seis mortos em Ouro Preto (MG). Veja como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.