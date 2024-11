Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/11/2024

Acompanhe a edição completa do JR desta terça (12) com os seguintes destaques: Ministério da Defesa entra na mira do corte de gastos. Oito policiais são afastados no caso que investiga morte do delator do PCC. Donald Trump anuncia ex-governador republicano para ser embaixador em Israel. CBF amplia o calendário e Campeonato Brasileiro de 2025 será o mais longo da história.