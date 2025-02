Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (13): Polícia prende influenciador que prometia soluções financeiras, mas é suspeito de aplicar golpes. Nossos repórteres mostram como enfrentar a onda de calor e umidade. Mulher que teria envenenado família é encontrada morta dentro da cela no Rio Grande do Sul. PF investiga envolvimento de deputado federal em desvio de emendas parlamentares. Presidente americano Donald Trump anuncia tarifas para países que cobram taxas dos Estados Unidos. Terroristas do Hamas recuam e dizem que vão libertar três reféns israelenses no próximo sábado (15). No futebol, briga entre jogadores no clássico carioca. No duelo paulista entre Memphis e Neymar, Yuri Alberto brilha e dá a vitória ao Corinthians.