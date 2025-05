Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (13): INSS notifica mais de 9 milhões de aposentados sobre descontos indevidos nos benefícios. Polícia Federal revela que associações suspeitas não tinham estrutura, nem funcionários suficientes. Tiroteios fecham vias expressas e terminam com a morte de um dos traficantes mais procurados do Rio. Saiba como é a rotina dos controladores de voo que recorrem a bicos para complementar a renda. Morre aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica. Presidente Lula defende a união da América Latina e o livre comércio em evento na China. Donald Trump faz viagem estratégica à Arábia Saudita para assinar acordos bilionários. No futebol, a crise no Santos, que não vence há quase um mês e está na zona de rebaixamento. Na Espanha, técnico Carlo Ancelotti confirma que assume o comando da seleção brasileira até o fim do mês.