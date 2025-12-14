Logo R7.com
Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/12/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (13): Quatro dias depois do vendaval, mais de 300 mil imóveis ainda estão sem luz em São Paulo. Polícia Federal apreende joias na casa da ex-assessora de Arthur Lira suspeita de controlar o orçamento secreto. Israel anuncia morte de chefe do grupo terrorista Hamas em operação na cidade de Gaza. SUS realiza 60 mil cirurgias e exames no maior mutirão já feito no país. E no especial Gargalos do Brasil, os riscos de colapso na Previdência com o envelhecimento da população.

