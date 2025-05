Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (14): Aposentados que tiveram descontos não autorizados relatam dificuldades para entrar no aplicativo meu INSS. Mesmo com instabilidade, 473 mil pediram reembolso. Operação contra crimes sexuais na internet termina com 56 presos. Polícia prende quadrilha que aterrorizava caminhoneiros em estrada que liga Curitiba a São Paulo. Presidente da Argentina altera regras de migração. Saiba o que muda para os turistas brasileiros. Em viagem ao Oriente Médio, Donald Trump fecha venda histórica de aviões da Boeing ao Catar. No futebol, Vasco e Fortaleza se preparam para o jogo de sábado pela nona rodada do Brasileirão. Em entrevista ao Jornal da Record, Arrascaeta fala sobre a artilharia do campeonato e dos sonhos que ainda tem com a camisa do flamengo.