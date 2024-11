Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/10/2024

Veja a edição completa do JR desta segunda (14) com os seguintes destaques: Ministério de Minas e Energia convoca força-tarefa para restabelecer fornecimento de luz em SP. Quase 400 mil imóveis estão sem energia elétrica há três dias em SP; não há previsão de resolução. EUA: Trump e Kamala Harris fazem campanha eleitoral no estado da Pensilvânia nesta segunda (14). Hezbollah lança mais de 90 foguetes contra Israel nesta segunda-feira (14).