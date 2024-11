Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (14): Nossos repórteres refazem os passos de Francisco Wanderley, o autor das explosões em Brasília (DF). Presidente do Supremo diz que é preciso responsabilizar todos que atentem contra a democracia. Explosões na Praça dos Três Poderes repercutem no mundo. Aumenta o alerta sobre a segurança do G20, no Rio de Janeiro. Em Salvador (BA), queda de elevador mata dois funcionários que faziam mudança. Nos Estados Unidos, Trump e Miliei têm encontro marcado e devem tratar de acordo de livre comércio.