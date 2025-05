Representantes da China e Estados Unidos se reúnem para discutir tarifas de produtos importados

Representantes da China e dos Estados Unidos se reuniram hoje (10), na Suíça, para discutir as tarifas sobre produtos importados. Foi o primeiro encontro entre os dois países desde o início da guerra comercial. O secretário do tesouro americano e o vice-presidente chinês foram a Genebra em busca de uma negociação, mas ainda não chegaram a um acordo, e por isso, vão se reunir novamente neste domingo (11). Nesta semana, o presidente americano Donald Trump sugeriu diminuir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 80%. Já a China cobra 125% por cento sobre importações americanas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!