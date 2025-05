Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (15): Ministro da Previdência e senador Sergio Moro trocam acusações sobre denúncias no INSS. Lula viaja ao Uruguai para participar do funeral do ex-presidente José Pepe Mujica. Zelensky se irrita com ausência de Vladimir Putin e cancela negociação na Turquia. Na Espanha, Justiça condena torcedores por insultos racistas a Vinicius Júnior. Torcedores são-paulinos são atingidos por placa de metal que se desprendeu da arquibancada. E Vasco apresenta o técnico Fernando Diniz. Time carioca enfrenta o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão.