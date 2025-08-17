Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (16): turista francês é mais uma vítima do golpe "boa noite, cinderela" no Rio de Janeiro. Em Salvador, motorista com sinais de embriaguez invade a orla e atropela maratonista. Ex-presidente Bolsonaro passa por exames que apontam quadro de gastrite e infecção pulmonar. Depois de encontro com Putin, Donald Trump convida Zelensky e outros líderes europeus para reunião na Casa Branca. Na reportagem especial, Tóquio: a metrópole que mistura inovação e tradições milenares. E os gols deste sábado do Campeonato Brasileiro.



