Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (17): Principal comandante militar do irã é morto em operação israelense. Donald Trump exige rendição e diz que não pretende matar líder supremo iraniano, por enquanto. No Canadá, presidente Lula participa de reunião do G7 e tem encontro marcado com Zelensky. Polícia Federal conclui investigação sobre espionagem contra autoridades e indicia ex-presidente Bolsonaro, o filho dele, Carlos e o ex-diretor da Abin. Ministro Alexandre de Moraes autoriza acareação entre Mauro Cid e ex-ministro Braga Netto. Temporais causam destruição e mortes em mais de 30 cidades gaúchas.