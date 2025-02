Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/01/2025

Veja a edição completa do JR deste sábado (18) com os seguintes destaques: PM apontado como motorista do carro usado na execução de Gritzbach é preso em São Paulo. Corpo de empresária morta em queda de helicóptero é sepultado. Pesquisa mostra que o mundo está otimista com o segundo mandato de Trump nos EUA. Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas começa a valer na madrugada de domingo (19). E ainda: conheça o Velo Clube, próximo adversário do Corinthians no Paulistão.