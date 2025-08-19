Logo R7.com
Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/08/2025

Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo

Íntegras|Do R7

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (18): Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo. Donald Trump se reúne com Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Presidente americano diz que acordo deve incluir garantias e prevê encontro entre Putin e Zelensky. Grupo terrorista Hamas aceita proposta de cessar-fogo que inclui a libertação de reféns. Governo israelense ainda não se pronunciou. Governo brasileiro envia resposta aos Estados Unidos sobre investigação que atacou o pix e citou práticas desleais.

