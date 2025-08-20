Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (19): Justiça determina que governo Lula reative radares em rodovias federais. Câmara dos Deputados aprova urgência do PL que aumenta a proteção para menores de idade nas redes sociais. Primeiro-ministro britânico promove reunião virtual com mais de 30 líderes mundiais para discutir guerra na Ucrânia. Depois de cerco dos EUA e aumento de recompensa por captura de ditador venezuelano, Nicolás Maduro convoca 4,5 milhões de milicianos. E o Jornal da Record faz um alerta para quem costuma concordar com os termos de uso sem ler os itens ao contratar um serviço: você pode autorizar ações que nem imagina e que podem te prejudicar.