Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (21): Polícia Federal indicia Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Netto e outros 34 em inquérito que apura se houve tentativa de golpe de Estado. Ex-presidente critica indiciamento e diz que ministro Alexandre de Moraes não age dentro da lei. Supremo mantém acordo de delação premiada de Mauro Cid depois de novo depoimento. Novas imagens mostram a chegada do informante dos atiradores de Vinicius Gritzbach no aeroporto em São Paulo. Ucrânia acusa Rússia de lançar míssil balístico intercontinental em ataque ao país.