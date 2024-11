Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça-feira (22): Polícia faz operação para combater quadrilha que se espalhou pelos presídios do Rio de Janeiro. Presidente Lula conversa por telefone com Vladimir Putin antes da reunião do Brics. Ditador Nicolás Maduro aparece de surpresa no evento. Ex-jogador do Palmeiras, Valdivia é preso acusado de abuso sexual no Chile. Caça da FAB cai no Rio Grande do Norte e piloto sobrevive. Na reportagem especial, nossos repórteres acompanham o transporte das urnas eletrônicas às comunidades mais remotas da Amazônia.