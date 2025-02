Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (23): Governo estuda medidas para conter a alta do preço dos alimentos. Contra aumento de casos, São Paulo cria comitê de emergência de combate à dengue. Donald Trump promete maior corte de impostos da história dos Estados Unidos. No Brasil, dólar fecha em queda pelo segundo dia. Projeto do Corinthians leva crianças com doenças graves aos jogos do Timão.