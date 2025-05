Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (23): Governo revoga parte do decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Especialistas explicam o que muda com a nova taxação. Alexandre de Moraes ameaça prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato. Brasil tem quase 2,5 milhões de pessoas com autismo. Morre, aos 81 anos, Sebastião Salgado, o fotógrafo que retratou o Brasil. No Rio, operação desmonta esquema de resgate de carros roubados que envolvia empresas de seguro e traficantes. No futebol, Fernando Diniz e Renato Gaúcho reencontram ex-clubes no clássico entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão.