Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (23): Irã lança mísseis contra base militar dos Estados Unidos no Catar. Ataque eleva a tensão no Oriente Médio e países da região fecham o espaço aéreo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record explicam porque apesar da tensão o preço do petróleo caiu. Na Indonésia, neblina dificulta resgate de brasileira que caiu em vulcão. Primeira onda de frio do inverno chega com fortes rajadas de ventos. ANS define em 6% o limite para o reajuste de planos de saúde. No futebol, clubes retomam os treinos de olho na volta do Brasileirão.