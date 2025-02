Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (24): Às vésperas do aniversário, maior cidade do país registra o terceiro dia mais chuvoso em 64 anos. Mais de 140 mil imóveis ficam sem energia, e paulistano enfrenta tarde de caos ao voltar para casa. No Rio de Janeiro, helicóptero da RECORD flagra fuga de criminosos armados durante operação da polícia. Governo avalia diminuir imposto de importação para frear alta no preço dos alimentos. Grupo terrorista Hamas anuncia o nome das quatro reféns que serão libertadas amanhã. No futebol, Felipe Melo anuncia a aposentadoria dos gramados. Tudo sobre o clássico São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Paulista.