Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/12/2025
Jair Bolsonaro está internado em hospital particular de Brasília para a oitava cirurgia.
Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (24): Jair Bolsonaro está internado em hospital particular de Brasília para a oitava cirurgia. CGU aponta redução indevida de R$ 1 bilhão na dívida dos Correios sobre ações judiciais. Toffoli marca acareação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. No Rio de Janeiro, dois PMs são assassinados em diferentes regiões em menos de 24 horas.
Assista à íntegra do Jornal da Record | 23/12/2025
Jair Bolsonaro recebe autorização e vai ser internado nesta quarta-feira (24) para passar por nova cirurgia
Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/12/2025
Presidente Lula sanciona lei que torna obrigatória a coleta de DNA de todos os presos em regime fechado
Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/12/2025
Assaltantes roubam farmácia e trocam tiros com a polícia na região nobre da zona sul de SP
Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/12/2025
Ministro Alexandre de Moraes autoriza cirurgia e nega prisão domiciliar a Jair Bolsonaro
Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/12/2025
PF faz nova operação para investigar descontos ilegais de aposentadorias do INSS
Assista à íntegra do Jornal da Record | 17/12/2025
Temporal causa alagamentos e deixa mortos no litoral norte de SP
Assista à íntegra do Jornal da Record | 16/12/2025
Ministro de Minas e Energia, governador e prefeito de SP anunciam que vão pedir o rompimento de contrato da Enel
Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/12/2025
Quatro dias depois do vendaval, mais de 300 mil imóveis ainda estão sem luz em São Paulo
Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/12/2025
EUA retiram os nomes de Alexandre de Moraes e esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky
Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/12/2025
Ventania derruba árvores, afeta voos e deixa mais de 2 milhões de imóveis sem luz em SP
Assista à íntegra do Jornal da Record | 09/12/2025
Deputado Glauber Braga é retirado à força após ocupar cadeira da presidência da Câmara dos Deputados
Assista à íntegra do Jornal da Record | 08/12/2025
Deputados do Rio aprovam a revogação da prisão do presidente da Alerj, suspeito de vazar informações sobre operação da PF
Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/12/2025
INSS faz mutirão para diminuir filas e quase 19 mil pessoas têm perícia médica antecipada
Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/12/2025
Flávio Bolsonaro anuncia que foi escolhido pelo pai para disputar a presidência