Assista à íntegra do Jornal da Record | 24/12/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (24): Jair Bolsonaro está internado em hospital particular de Brasília para a oitava cirurgia. CGU aponta redução indevida de R$ 1 bilhão na dívida dos Correios sobre ações judiciais. Toffoli marca acareação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. No Rio de Janeiro, dois PMs são assassinados em diferentes regiões em menos de 24 horas.