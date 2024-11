Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (26): Alexandre de Moraes encaminha à Procuradoria-Geral da República inquérito que investiga suposto plano de golpe. Executivo do Grupo Carrefour pede desculpas após críticas à carne brasileira. Esquema bilionário de lavagem de dinheiro é alvo de operação policial. Rompimento de adutora abre cratera e deixa idosa morta no Rio de Janeiro. Israel fecha acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah, no Líbano.