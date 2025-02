Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (27): Presidente Lula faz reunião de emergência para discutir situação de imigrantes ilegais deportados. Israel confirma que oito reféns que seriam libertados foram mortos pelo Hamas. Mundo lembra os 80 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. No Brasil, na volta às aulas, pais e estudantes tentam se adaptar à lei que proíbe celular nas escolas. Estudo mostra que há cada vez mais trabalhadores acima dos 60 anos no mercado. No futebol, o fim de semana dos sonhos do São Paulo: com vitória sobre o Corinthians, e derrotas de Santos e Palmeiras no Paulistão. E ainda: a relação do aquecimento global com o aumento das turbulências durante os voos.