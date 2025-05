Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (27): Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirma ordem para bloquear ônibus na eleição de 2022. Ministra Marina Silva abandona sessão no Senado depois de ataques de parlamentares. Presidente Lula e integrantes do governo saem em defesa da ministra. Dinheiro esquecido: Banco Central libera resgate automático via Pix. Saiba como consultar os valores. Polícia investiga pichação em obra de Di Cavalcanti. Trump acusa Putin de brincar com fogo e Rússia fala em ameaça de terceira guerra mundial. No futebol, presidente interino do Corinthians admite crise financeira no clube. E você vai saber como têm sido os primeiros dias de trabalho de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira.