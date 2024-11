Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (29): Um dos mais poderosos bicheiros do Rio é preso e vai ficar em presídio federal. Polícia identifica suspeitos de emboscada contra torcedores do Cruzeiro. Ministro Gilmar Mendes anula condenações de José Dirceu na Lava Jato. Lira anuncia apoio à candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara. Fala de ministro Haddad sobre cortes de gastos faz dólar disparar. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris fazem campanha em locais estratégicos há uma semana da eleição presidencial.