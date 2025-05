Ancelotti pode trazer Paulinho, ex-jogador do Corinthians, para a comissão da seleção brasileira

O Jornal da Record traz uma informação exclusiva sobre a montagem da comissão de Ancelotti. O ex-jogador do Corinthians, Paulinho, hoje coordenador do Mirassol, foi sondado para integrar a nova comissão da seleção. Ele estaria em uma lista de potenciais ex-jogadores que podem fazer parte da nova era Ancelotti no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!