Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (30): Aposentados lotam agências dos Correios para consultas sobre descontos indevidos no INSS. Impulsionada pelo agro, economia brasileira cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Governo federal lança programa para reduzir espera por médicos especialistas no SUS. Depois de impasse, cão que dá suporte emocional a menina com autismo embarca para Portugal. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza cancelamento de visto de mais de 500 mil imigrantes. Onda de frio derruba temperaturas em cidades no centro-sul do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!