Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/10/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (30): Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz enfrentam júri popular pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Torcida organizada do Palmeiras é proibida de ir a estádios depois de emboscada que matou torcedor. O desespero de lojistas para apagar incêndio em shopping de comércio popular em São Paulo. Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe celular nas escolas. Saiba as novas regras para o transporte de animais em aviões. Na Espanha, a pior enchente em décadas deixa mortos, desaparecidos e um cenário de destruição.