Inundações no Texas deixam mais de 100 mortos; buscas por desaparecidos continuam

Nos Estados Unidos, o estado do Texas enfrenta uma grave crise devido às inundações que já resultaram em mais de 100 mortes. Dezenas de pessoas estão desaparecidas, enquanto equipes de resgate prosseguem nas operações. As chuvas intensas atingiram um terço do volume anual em apenas um dia, mantendo os rios em níveis elevados, com previsão de mais precipitações que aumentam o risco de novas inundações.

A cidade mais afetada vê o rio Guadalupe recuar lentamente, mas o impacto da enchente é devastador, com casas destruídas. Uma moradora destacou que nunca viu algo semelhante em quatro décadas. A Guarda Costeira Americana desempenha papel crucial nos resgates, salvando mais de 230 pessoas até agora. Pontos de apoio foram montados para oferecer água e alimentos às famílias afetadas e às equipes de socorro.

Em um acampamento exclusivo para meninas, a tragédia resultou em 27 mortes, incluindo crianças e monitores, com outras 11 pessoas ainda desaparecidas. Relatos destacam ações rápidas de resgate por parte dos familiares das vítimas. O presidente Donald Trump planeja visitar a região para avaliar a situação.

