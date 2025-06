Investigação aponta possível agressão a empresário em Interlagos Polícia suspeita que Adalberto Junior foi morto após entrar em área restrita JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h34 ) twitter

Empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos pode ter sido agredido por seguranças

A polícia está focada em uma linha de investigação sobre a morte de Adalberto Junior, empresário encontrado em uma área em obras no Autódromo de Interlagos, São Paulo. Ele possivelmente entrou em uma área restrita para acessar seu carro, estacionado no Kartódromo, e pode ter sido abordado por seguranças.

Fernanda Dândalo, viúva de Adalberto, compareceu ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para recolher objetos periciados. A polícia elaborou um mapa dos possíveis caminhos percorridos por Adalberto dentro do evento, indicando que ele conhecia bem o local e poderia ter tentado um atalho.

A hipótese principal é que Adalberto foi imobilizado por seguranças ao acessar uma área proibida. O laudo preliminar indica compressão torácica como causa da morte, sugerindo que ele pode ter sido contido de forma violenta. A possibilidade de acidente foi descartada pela investigação.

Rafael Aliste, amigo do empresário que esteve com ele no evento, será ouvido novamente pela polícia para esclarecer detalhes sobre os últimos momentos de Adalberto.

