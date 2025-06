Presidente da Câmara diz que cassação do mandato de Carla Zambelli vai passar por votação Cassação do mandato de Carla Zambelli será votada no plenário da Câmara, afirma presidente

JR na TV|Do R7 10/06/2025 - 21h31 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share