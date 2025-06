Irã e Israel anunciam trégua após semanas de conflito Trump critica desrespeito ao cessar-fogo e reforça posição contra programa nuclear iraniano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 22h59 (Atualizado em 24/06/2025 - 22h59 ) twitter

Governos do Irã e de Israel anunciam trégua e reivindicam vitória no confronto de quase duas semanas

Os governos do Irã e de Israel declararam uma trégua após quase duas semanas de confronto intenso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu descontentamento com a violação do cessar-fogo que ele havia promovido, devido à troca de ataques entre os países logo após o acordo.

Em resposta à situação tensa, Trump conversou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que confirmou o compromisso de Israel em evitar novos conflitos. Autoridades iranianas também asseguraram que respeitariam a trégua estabelecida.

Além disso, Trump destacou que o Irã não conseguirá reconstruir seu programa nuclear após os recentes ataques americanos a instalações nucleares iranianas. A Organização de Energia Atômica do Irã afirmou estar preparada para evitar interrupções no programa, enquanto a Agência de Energia Atômica da ONU ainda não possui informações sobre o destino do urânio enriquecido no país. Em viagem à Europa, Trump afirmou que não busca uma mudança de regime no Irã para evitar instabilidade no Oriente Médio.

