Membros da mesma família são presos por integrar quadrilha que furtava cartões e dados bancários

Três pessoas da mesma família foram presas em São Paulo. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que furtava cartões e os dados bancários dos clientes em caixas eletrônicos. Eles tinham horário preferido para agir: logo pela manhã e aos fins de semana, quando não há funcionários nas agências. Os suspeitos colavam adesivos nos caixas eletrônicos com o número de uma falsa central telefônica. Quando a vítima ficava com o cartão preso na máquina, um integrante da quadrilha aparecia. A polícia apreendeu cadernos com informações de cerca de 600 vítimas. Segundo a investigação, o grupo atuava há pelo menos oito meses.



