Israel amplia operações em Gaza para resgatar reféns Exército atua em Deir Al-Balah após quase dois anos de conflito JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 09h05 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h05 )

Exército israelense amplia a zona de ação na Faixa de Gaza

O exército israelense expandiu suas operações em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, buscando resgatar reféns sequestrados há 654 dias. Esta ação marca a primeira intervenção na cidade em 21 meses de conflito, com explosões e tanques nas ruas.

As famílias dos sequestrados expressam preocupação pela situação dos reféns; dos 50 capturados, apenas 20 são considerados vivos pelo governo israelense. As negociações para um cessar-fogo e libertação parcial dos reféns estão paralisadas devido à falta de resposta do Hamas, que enfrenta dificuldades de comunicação com seus líderes na região.

Israel rejeitou uma carta assinada por países europeus como Reino Unido e França, que solicitava um acordo de paz e mudanças na entrega de ajuda humanitária. O Ministério das Relações Exteriores de Israel destacou que as reclamações devem ser dirigidas ao grupo responsável pelo início do conflito.

