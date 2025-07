Jovem que comeu bolinho de mandioca envenenado morre após ficar dez dias internado

A família de Lucas Silva Santos, de 19 anos, irá doas os órgãos do rapaz. Ele teve a morte cerebral confirmada no domingo (20). No dia 11 de julho, Lucas comeu um bolinho de mandioca envenenado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a polícia, o veneno teria sido colocado por Ademilson Ferreira, padrasto de Lucas, que está preso. De acordo com as investigações, o crime teria sido provocado por ciúme. A polícia recebeu uma denúncia anônima que indica que o principal suspeito já teria matado outro familiar envenenado no passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!