Israel ataca portos no Iêmen para proteger embarcações no Mar Vermelho Aviões israelenses atingem portos controlados pelos Houthis para evitar ataques terroristas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 01h32 (Atualizado em 17/05/2025 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel ataca o Iêmen para impedir que embarcações no Mar Vermelho sejam alvos de terroristas

Israel lançou ataques aéreos contra portos no Iêmen, controlados pelos Houthis, com o objetivo de proteger embarcações no Mar Vermelho. Os Houthis são rebeldes que apoiam o Hamas e recebem financiamento do Irã. Segundo o Exército de Israel, os portos foram destruídos para impedir novos ataques terroristas.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, avisou que líderes Houthis podem se tornar alvos caso as agressões continuem. Além disso, forças israelenses atacaram mais de 150 alvos na Faixa de Gaza. Apesar das ofensivas, Israel permitiu a entrada de combustível em Gaza para abastecer hospitais.

Negociações de cessar-fogo estão em andamento no Catar com expectativas de avanços na liberação de reféns e na entrada de ajuda humanitária em Gaza. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar na situação em Gaza, ressaltando a necessidade de considerar ambos os lados do conflito.

Assista em vídeo - Israel ataca o Iêmen para impedir que embarcações no Mar Vermelho sejam alvos de terroristas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!