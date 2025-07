Israel busca libertação de reféns e derrota do Hamas em Gaza Netanyahu reafirma compromisso com objetivos na guerra e propõe cessar-fogo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h53 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel envia nova proposta de cessar-fogo ao Hamas e aguarda resposta

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou o compromisso de libertar os reféns e derrotar o grupo Hamas na Faixa de Gaza. Em meio a operações militares que destruíram infraestruturas do grupo, Israel apresentou uma proposta de cessar-fogo, ainda sem resposta do Hamas. Um sargento israelense morreu e três militares ficaram feridos após um ataque com míssil antitanque. Netanyahu destacou que os objetivos de Israel são a libertação dos reféns e a derrota total do Hamas, respondendo a críticas sobre a viabilidade dessas metas.

O grupo Hamas ainda possui arsenal que representa ameaça, apesar das operações israelenses. Recentemente, dois foguetes foram interceptados. A mãe de um dos reféns expressou esperança na pressão internacional para ajudar na situação humanitária. Enquanto isso, o presidente americano, Donald Trump, comentou sobre uma possível trégua de dois meses, mas o primeiro-ministro israelense não se manifestou sobre isso.

Assista ao vídeo - Israel envia nova proposta de cessar-fogo ao Hamas e aguarda resposta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!