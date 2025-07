Ministérios anunciam mutirão de cirurgias, exames e consultas em todo o país

Os ministérios da Saúde e da Educação anunciaram um mutirão de cirurgias, exames e consultas em todo o país. A expectativa é realizar, no próximo sábado (5), quase oito mil atendimentos em hospitais universitários. A ação faz parte do programa ‘Agora Tem Especialistas' e vai mobilizar 45 hospitais universitários federais. Os procedimentos serão realizados por ordem de prioridade em pacientes que estão na fila de espera. O programa também abriu o prazo de credenciamento para hospitais privados, clínicas e empresas prestadoras de serviços de saúde que pretendem oferecer serviços especializados aos pacientes da rede pública a partir de agosto.



