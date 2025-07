Israel critica decisão britânica sobre reconhecimento palestino Netanyahu acusa Hamas de bloquear negociações de paz em Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h10 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h10 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Israel critíca decisão do Reino Unido sobre reconhecimento da Palestina.

Netanyahu acusa Hamas de dificultar negociações de paz e se aproveitar da crise humanitária em Gaza.

Israel garante assistência humanitária, enquanto as negociações de reféns estão estagnadas.

Trump também critica decisão britânica e advoga que isso favorece o terrorismo.

Israel afirma que terroristas do Hamas se beneficiam da crise na Faixa de Gaza

Israel manifestou discordância com a decisão do Reino Unido de considerar o reconhecimento do Estado palestino caso Israel não se comprometa com a paz na região. O governo de Benjamin Netanyahu afirma que o Hamas representa um obstáculo para as negociações e se aproveita da crise humanitária na Faixa de Gaza.

Imagens recentes mostram homens armados em veículos de ajuda humanitária, o que, segundo o exército israelense, ameaça civis que buscam alimentos. Netanyahu declarou que o Hamas obtém vantagens com a crise no território palestino, enquanto Israel trabalha para garantir a chegada de assistência humanitária.

As conversas para a libertação de reféns com o grupo terrorista estão paradas, mas Netanyahu prometeu continuar os esforços para resgatar todos os sequestrados. Israel criticou a postura do Reino Unido por favorecer o terrorismo e comprometer os esforços de paz, além de representar um risco futuro para o próprio Reino Unido.

Donald Trump afirmou que não discutiu o reconhecimento da Palestina com o primeiro-ministro britânico e acredita que a decisão favorece o grupo terrorista. Na ONU, a Liga Árabe, a União Europeia e outros países condenaram as ações do Hamas nos ataques de outubro.

