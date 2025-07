Cerca de 180 caminhões de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza nesta segunda (28)

Cerca de 180 caminhões de ajuda humanitária entraram nesta segunda-feira (28) na Faixa de Gaza. Foi o segundo dia seguido de pausa nos combates. Também hoje, as forças de defesa de Israel divulgaram novas imagens do que seria a cozinha dos terroristas em túneis de Gaza, com alimentos frescos e até um bolo. Israel suspendeu as operações militares em três áreas importantes da Faixa de Gaza para facilitar a entrada de alimentos no território palestino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!