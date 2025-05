Israel denuncia uso de civis como escudo por terroristas em Gaza Exército israelense destrói célula do Hamas em hospital na Faixa de Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h39 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel afirma que membros do Hamas se escondem em prédios públicos de Gaza para usar civis de escudo

As forças de defesa de Israel relataram que membros do grupo Hamas estão se abrigando em instalações públicas na Faixa de Gaza, utilizando civis como escudos. Um ataque aéreo recente atingiu uma estrutura de comando do grupo em um hospital na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. O Exército israelense divulgou imagens do momento do ataque.

Mais de 65 ex-reféns do Hamas assinaram uma carta pedindo ao Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu que reinicie as negociações para a libertação dos sequestrados ainda mantidos em Gaza. Eles destacaram a libertação do soldado Idan Alexander como um incentivo para o retorno às negociações.

Netanyahu respondeu a críticas do presidente francês Emmanuel Macron sobre as ações de Israel em Gaza, acusando-o de apoiar uma organização terrorista. Além disso, Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, anunciou que o país apresentará um novo plano para a libertação dos reféns e a retirada do Hamas da região.

Em uma visita conjunta ao kibbutz Be’eri, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e o presidente israelense Isaac Herzog prestaram homenagem às vítimas dos ataques de outubro de 2023, com Steinmeier afirmando que a Alemanha manterá a lembrança dos reféns ainda em Gaza.

‌



Assista em vídeo - Israel afirma que membros do Hamas se escondem em prédios públicos de Gaza para usar civis de escudo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!