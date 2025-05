Catar assina acordo de 200 bilhões de dólares para comprar aviões da Boeing

O Catar assinou nesta quarta-feira (14) um acordo de 200 bilhões de dólares para comprar aviões da fabricante americana Boeing. O presidente americano foi recebido pelo líder do Catar, o sheik Tamim bin Hamad al-Thani. Trump conversou com al-Thani sobre vários assuntos relacionados à geopolítica. Entre eles, as negociações para conter o programa nuclear do Irã. Antes de chegar ao Catar, Trump teve compromissos na Arábia Saudita. Entre eles, um encontro histórico com o presidente da Síria Ahmed al-Sharaa. Pela primeira vez em 25 anos, chefes de estados dos dois países se reuniram.



