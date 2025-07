Israel prende funcionários da OMS em Gaza por suspeita de terrorismo Crise humanitária na Faixa de Gaza se agrava com bloqueio de ajuda JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h54 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forças de Defesa de Israel prendem funcionários da OMS na Faixa de Gaza por suspeita de terrorismo

Forças de defesa de Israel prenderam três funcionários da Organização Mundial da Saúde na Faixa de Gaza sob suspeita de envolvimento com o grupo Hamas. O episódio ocorreu durante um tiroteio perto de uma instalação da OMS no território palestino. Israel confirmou que as condições humanitárias na região se deterioraram significativamente.

Cerca de 950 caminhões com ajuda humanitária estão parados dentro de Gaza devido à recusa israelense em permitir escolta do Hamas, temendo roubo. Autoridades locais ligadas ao Hamas relataram a morte por fome de 20 pessoas em um único dia.

O governo israelense acusa o Hamas de criar tumultos nos locais de distribuição de alimentos e atacar civis em busca de suprimentos. Um funcionário sênior da segurança israelense destacou a necessidade urgente de medidas para estabilizar a situação humanitária.

Assista ao vídeo - Forças de Defesa de Israel prendem funcionários da OMS na Faixa de Gaza por suspeita de terrorismo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!