O Flamengo acertou a contratação do volante espanhol Saúl. O jogador desembarcou no fim da tarde no Rio de Janeiro. Ele jogou a última temporada pelo Sevilla, mas foi no Atlético de Madri onde passou a maior parte da carreira. Saúl deve fazer exames médicos amanhã (23), no centro de treinamento do Flamengo.



