Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia intestinal em Brasília Ex-presidente passou por procedimento de 12 horas após mal-estar no Rio Grande do Norte JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h59 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipe médica afirma que Bolsonaro se recupera bem de cirurgia, mas sem previsão de alta da UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro está em recuperação após uma cirurgia intestinal de 12 horas realizada em Brasília. Este foi o procedimento mais longo desde o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com um boletim médico recente, Bolsonaro está “em boa evolução clínica, acordado, orientado, sem dor ou sangramentos”.

Ele já caminhou acompanhado, mas ainda não há previsão de alta da UTI. Apenas médicos e enfermeiros têm tido acesso a ele devido aos riscos nas primeiras 48 horas, como infecções e complicações como trombose.

A cirurgia foi dividida em três etapas principais: acesso à cavidade abdominal, liberação de aderências que causavam obstrução gastrointestinal e reconstrução do abdômen. Antes da cirurgia, Bolsonaro passou mal no interior do Rio Grande do Norte e foi transferido para Brasília após atendimentos preliminares no local.

Esta é a sexta cirurgia na região abdominal desde o ataque sofrido em 2018.

‌



Assista em vídeo - Equipe médica afirma que Bolsonaro se recupera bem de cirurgia, mas sem previsão de alta da UTI

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!