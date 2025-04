Almoço de Páscoa fica mais caro com aumento do bacalhau, azeite, ovos e azeitonas

O tradicional almoço de Páscoa deste ano está mais caro. Quem for preparar uma bacalhoada com azeite, ovos e azeitonas vai precisar preparar o bolso. Praticamente todos os ingredientes que vão no preparo de um bom bacalhau estão mais caros, a começar por ele, que teve aumento de quase 6,5%. É aí que entra o jogo de cintura com o vendedor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!