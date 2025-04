Meta começa a ser julgada da acusação de burlar leis que impedem monopólio

Começou nesta segunda (14) o julgamento de uma das maiores big techs do mundo, a Meta, de Mark Zuckerberg. O grupo é acusado de infringir as leis que impedem o monopólio de mercado. Esta é uma das cinco maiores ações contra gigantes tecnológicos já realizadas nos Estados Unidos. O CEO e fundador da Meta foi o primeiro a prestar depoimento.



