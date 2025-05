José Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio, morre aos 89 anos Mujica tinha câncer no esôfago e estava sob cuidados paliativos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Faleceu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, vítima de um câncer no esôfago. A morte teve impacto global, com o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou expressando suas condolências e reconhecimento pela contribuição de Mujica ao país. O governo brasileiro também manifestou pesar, destacando seu legado humanista.

Nascido em Montevidéu em 1935, Mujica integrou o grupo Tupamaros nos anos 60 e foi preso durante a ditadura. Eleito deputado em 1989, foi ministro entre 2005 e 2008 antes de se tornar presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Conhecido por seu estilo de vida modesto, Mujica renunciou ao Senado em 2018 por motivos pessoais. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que Mujica foi “um dos mais importantes humanistas de nossa época”. Ele deixa a esposa Lúcia Topolansky após mais de quatro décadas juntos.

Assista em vídeo - Morre José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!